快訊／北市死亡車禍！水泥預拌車擦撞單車輾斃女騎士
記者莊淇鈞／新北報導
台北市大安區光復南路與文昌街口，今天（2日）上午10時許，1輛水泥預拌車不明原因擦撞1輛腳踏車，腳踏車被捲入車底，女騎士（約35歲）當場遭輾斃，警方目前已封鎖現場進行採證勘驗，詳細事發原因仍待警方後續調查釐清。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網
即時中心／綜合報導桃園一名男子日前身穿警用雨衣、頭戴全罩安全帽進入一家銀樓與老闆娘攀談，突然拿出預備好的塑膠榔頭往老闆娘一陣狂敲，導致對方頭破血流，手臂還有多處骨折。嫌犯未搶到任何財物就逃逸，經警方追緝後，嫌犯今（31）日已於新北市土城落網。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網 更多民視新聞報導屏東動防所藏惡狼！ 課長性侵女同事遭檢方求刑10年吳思瑤挖10年前舊文打臉！白助藍黨產解凍 黃國昌竟嗆：有全部恢復嗎？聯合國催193國繳會費！美國拖欠最嚴重 秘書長：2026年7月恐財政崩潰
台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨
【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童
台中31歲母涉餵藥殺2兒 製作筆錄冷回：不知道、忘記了
即時中心／林韋慈報導台中市西區一名31歲母親今（31）日凌晨因情緒不穩，疑似企圖攜帶兩名幼子輕生，先餵食孩子不明藥物，導致兩名幼童當場死亡。警消獲報趕抵現場時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，立即對其四肢進行束縛並送醫保護管束。下午時，女子情緒稍緩，被帶回派出所製作筆錄，但對警方詢問多以「不知道」、「忘記了」回應。
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...
台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。
小兄弟遭灌藥雙亡！需解剖抽驗體內毒藥物反應 二寶媽僅冷回：忘記了
台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢綑綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。
起火原因出爐！光復南路大樓惡火釀2死 警消初判電線打結走火
台北市大安區驚傳火警，昨天晚間8時許，光復南路一棟大樓10樓竄出火煙，住戶見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，火勢在30分鐘後順利撲滅，但警消搜索火場時發現，邱男及許女倒臥浴室，兩人皆無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；1日火調人員與鑑識人員重回現場勘驗，初步研判是電線打結起火釀禍，與先前發現的卡式瓦斯爐並無關係。
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
黑尾鷗纏繞釣線.保麗龍影響行動 鳥友盼救援
台東縣 / 綜合報導 最近有民眾在台東卑南溪口拍攝到一隻黑尾鷗，身體疑似被釣線及保麗龍緊緊纏住，影響牠的正常行動。對此，鳥友們非常不捨，也觀察到這隻黑尾鷗，大部分時間都是形單影隻站在溪口內側，偶爾試圖要跟同伴群飛，因為身上異物干擾，起飛一下子就降落，已經影響到飛行及覓食能力。希望相關單位救援，避免憾事發生。 原始連結
不是普通盆栽! 寵物骨灰樹葬盆栽被偷 警調監視器逮嫌
南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導高雄有民眾放在大樓外牆下的盆栽，遭一名陌生人騎腳踏車順手牽羊，民眾焦急po網尋人，因為這盆盆栽不是普通的盆栽，而是寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽。警方調閱周遭監視器，很快就找到竊嫌，是一名八十歲的老先生，順利將盆栽物歸原主。寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽，竟遭人順手，飼主po網急尋人。（圖／飼主提供）穿著橘色外套的長輩，騎著腳踏車來到一棟大樓底下，在金爐旁邊停了下來，他把腳踏車停好，然後彎下腰拿走放在牆角的一盆盆栽，放在車頭前的籃子裏，然後慢慢的調頭，用牽的把車牽走。被偷的盆栽就是這盆左手香，它可不是普通盆栽，裏頭埋著一隻狗狗的骨灰。遭竊飼主：「因為捨不得啊牠陪伴我們16年了，就是讓牠個別火化帶回來，也是一種紀念牠的方式，10月中左右放到現在大概3個多月。」失竊地點位在高雄岡山，是一處國宅，失主表示，飼養了十六年的紅貴賓在去年十月過世，他們選擇樹葬，把骨灰放在盆栽裏，因為這個角落能曬得到太陽，才會放在這裏，每天都會來替它澆水，沒想到會被人偷走，兩個孩子都很傷心。警方得主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁。（圖／民視新聞）飼主孩子：「我很難過哥哥被偷走，陪我5年了我希望可以找到哥哥。」遭竊飼主：「監視器調出來是感覺，是一個長輩的背影，他很順手就整盆就抱走了，可能已經有觀察過了。」警方得知後，主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁，不到一天的時間就順利找到盆栽，還給失主。壽天派出所副所長謝欣潔：「老翁稱誤以為是無主物，員警隨後順利起獲盆栽並發還原主。」小小盆栽可能不值什麼錢，卻極具紀念價值，無可取代。老翁路邊順手牽羊，雖然是微罪，警方仍依竊盜罪嫌送辦。原文出處：不是普通盆栽！ 寶貝寵物骨灰樹葬「被偷走」 警調監視器找回 更多民視新聞報導台中梧棲爆虐狗！拿鐵條狂K 動保處：安置黑狗、飼主列入禁止飼養動物黑名單米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人上陣「打臉1句」網挺翻為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝