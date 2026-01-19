快訊／北市萬華雅香火鍋B1起火 4人嗆傷送醫

北市萬華雅香火鍋19日傳出火警事故，造成4人嗆傷。（圖／翻攝畫面）

北市萬華區成都路上的知名雅香火鍋19日上午發生火警事故。警消獲報到場後，緊急佈水線灌救，不過該起火警事故也造成一名年約50歲的韓國籍女子，因吸入濃煙嗆傷，緊急送往中興醫院，共計有4人嗆傷送醫。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

警消獲報後緊急出動，指揮車6輛、消防車18輛、救護車6輛、人員87人前往灌救，初步確認為地下室一樓起火。

