快訊／北市警局中階警官94人異動出爐
為應勤、業務需要，臺北市政府警察局偵查隊隊長等職缺，經該局林局長邀集3位副局長、主任秘書、督察長與政風室及人事室主任等共同開會檢討，依適才適所、專才專用、品操能力、工作表現、職務歷練等原則通盤考量，計派補第六至九序列偵查隊隊長、組長、主任、股長、刑事警察大隊專員、督察員、警務正、警備隊隊長、中隊長、警務員兼所長及巡官兼所長等職務計94人。
本案職務異動人員如附一覽表，並統一於115年2月10日（星期二）離到職。
1、刑事警察大隊專員薛博文調任刑事警察大隊預防組組長
2、本局資訊室警務正康智恆調任刑事警察大隊專員
3、刑事警察大隊偵查第五隊隊長邱桂美調任刑事警察大隊紀錄組組長
4、刑事警察大隊肅竊組組長徐崧騰調任刑事警察大隊偵查第五隊隊長
5、松山分局偵查隊隊長許文鋒調任刑事警察大隊肅竊組組長
6、士林分局偵查隊隊長陳志峯調任松山分局偵查隊隊長
7、南港分局偵查隊隊長葉宣岑調任士林分局偵查隊隊長
8、文山第二分局偵查隊隊長歐陽俊調任南港分局偵查隊隊長
9、刑事警察大隊偵查第四隊隊長周維強調任文山第二分局偵查隊隊長
10、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長謝其瑾調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長
11、刑事警察大隊偵查第二隊隊長陳冠良調任刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長
12、刑事警察大隊專員黃冠豪調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長
13、萬華分局偵查隊隊長高玉松調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長
14、北投分局偵查隊隊長陳怡凱調任萬華分局偵查隊隊長
15、刑事警察大隊偵查第八隊隊長陳重仁調任北投分局偵查隊隊長
16、信義分局督察組組長于長豪調任中正第一分局督察組組長
17、文山第一分局督察組組長劉光恆調任信義分局督察組組長
18、捷運警察隊督察組組長黃鉅增調任文山第一分局督察組組長
19、本局督察室督察員羅秀成調任捷運警察隊督察組組長
20、刑事警察大隊督察組組長張育豪調任內湖分局督察組組長
21、本局督察室督察員王乃強調任刑事警察大隊督察組組長
22、南港分局督察組組長李新民調任本局勤務指揮中心警務正
23、本局督察室督察員蕭景嘉調任南港分局督察組組長
24、文山第二分局防治組組長許文彥調任中正第一分局防治組組長
25、本局行政科正俗股股長張義和調任文山第二分局防治組組長
26、本局保安科警務正趙晨喻調任本局行政科正俗股股長
27、信義分局行政組組長謝和軒調任信義分局防治組組長
28、本局勤務指揮中心企劃股股長陳泓瑜調任信義分局行政組組長
29、本局保防科警務正李永翔調任本局勤務指揮中心企劃股股長
30、文山第一分局保防組組長劉得焜調任大同分局保防組組長
31、本局公共關係室公關股股長陳振翔調任文山第一分局保防組組長
32、本局公共關係室警務正胡金龍調任本局公共關係室公關股股長
33、中正第二分局保防組組長呂明曄調任文山第二分局保防組組長
34、內湖分局保防組組長柯志明調任中正第二分局保防組組長
35、本局保防科保防股股長蔡鎮群調任內湖分局保防組組長
36、本局保防科警務正呂滄棋調任本局保防科保防股股長
37、士林分局民防組組長劉誌雄調任大同分局民防組組長
38、本局保防科社調股股長王明祝調任士林分局民防組組長
39、本局保防科偵防股股長楊坤龍調任本局保防科社調股股長
40、本局後勤科裝備股股長張恆睿調任本局保防科偵防股股長
41、本局秘書室警務正洪辰諭調任本局後勤科裝備股股長
42、南港分局行政組組長蘇棋秀調任南港分局秘書室主任
43、刑事警察大隊行政組組長黃亮凱調任南港分局行政組組長
44、本局保安科警務正莊清雄調任刑事警察大隊行政組組長
45、松山分局秘書室主任葉麗娟調任文山第一分局秘書室主任
46、本局後勤科財產股股長馮忠堂調任松山分局秘書室主任
47、本局後勤科警務正李宏聰調任本局後勤科財產股股長
48、南港分局勤務指揮中心主任陳矜慧調任大安分局勤務指揮中心主任
49、信義分局民防組組長茹向弘調任南港分局勤務指揮中心主任
50、大安分局保防組組長謝博文調任信義分局民防組組長
51、文山第一分局民防組組長陳心怡調任大安分局保防組組長
52、捷運警察隊行政組組長江金紋調任文山第一分局民防組組長
53、北投分局督察組組長周永健調任捷運警察隊行政組組長
54、本局督察室督察員顏志祥調任北投分局督察組組長
55、本局行政科勤務股股長陳淑芳調任本局勤務指揮中心行政股股長
56、本局訓練科警務正黃升揮調任本局行政科勤務股股長
57、本局督察室督察員高詮恩調任本局後勤科庶務股股長
58、交通警察大隊執法組組長黃建盛調任中山分局交通組組長
59、本局人事室(支援交通警察大隊執法組)警務正簡宗瑋調任交通警察大隊執法組組長
60、萬華分局警務員廖克齊陞任本局保安科警務正
61、本局後勤科警務正姚若蓁調任本局訓練科警務正
62、交通警察大隊中隊長高震宇陞任本局後勤科警務正
63、本局後勤科警務正盧禹澄調任本局公共關係室警務正
64、松山分局刑事警務員王崇倫陞任本局後勤科警務正
65、內湖分局警務員吳俊翰陞任本局秘書室警務正
66、本局犯罪預防科警務正廖健翔調任本局保安科警務正
67、大同分局刑事警務員李裕生陞任本局犯罪預防科警務正
68、信義分局三張犁派出所警務員兼所長陳右霖陞任本局保防科警務正
69、松山分局督察員吳柏錡陞任本局後勤科警務正
70、本局後勤科警務正陳禾明調任本局保防科警務正
71、中山分局長春路派出所警務員兼所長唐晟倫陞任本局後勤科警務正
72、本局防治科警務正林仁傑調任本局督察室督察員
73、士林分局蘭雅派出所警務員兼所長朱宥任陞任本局防治科警務正
74、大安分局督察員黃智源陞任本局督察室督察員
75、信義分局督察員李易書陞任本局督察室督察員
76、萬華分局青年路派出所警務員兼所長蔡佳雯陞任本局督察室督察員
77、交通警察大隊警務員梁雅晨陞任本局人事室警務正(支援交通警察大隊執法組)
78、內湖分局警備隊隊長蔡俊利陞任本局行政科警務正
79、士林分局社子派出所警務員兼所長呂俊逸調任信義分局三張犁派出所警務員兼所長
80、中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長陳和揚調任士林分局社子派出所警務員兼所長
81、內湖分局大湖派出所警務員兼所長沈上文調任中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長
82、南港分局巡官葉祐豪調任內湖分局大湖派出所巡官兼所長
83、文山第一分局警備隊隊長陳靚紋調任萬華分局青年路派出所警務員兼所長
84、松山分局東社派出所警務員兼所長陳奕安調任中山分局長春路派出所警務員兼所長
85、內湖分局西湖派出所巡官兼所長李昭毅陞任松山分局東社派出所警務員兼所長
86、中山分局督察員江明憲調任內湖分局西湖派出所警務員兼所長
87、南港分局警務員蔡宗銘調任士林分局蘭雅派出所警務員兼所長
88、中正第一分局警備隊隊長林冠丞調任中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長
89、萬華分局偵查隊警務員兼副隊長施仁捷調任中正第一分局警備隊隊長
90、信義分局福德街派出所警務員兼所長林羿淳調任士林分局芝山岩派出所警務員兼所長
91、士林分局芝山岩派出所警務員兼所長游啟銘調任信義分局福德街派出所警務員兼所長
92、內湖分局康樂派出所巡官兼所長黃世豪調任松山分局巡官
93、刑事警察大隊刑事警務員陳烱龍調任內湖分局康樂派出所警務員兼所長
94、交通警察大隊警務員劉耀文陞任交通警察大隊中隊長
看更多 CTWANT 文章
102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」 律師逆風：陳松勇也是
身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費
新莊尾牙變械鬥！包商請款未果「拿菜刀追砍」 2男濺血送醫
其他人也在看
李雅英道歉！ 捐款29萬給「兒福聯盟」遭郁方砲轟
韓籍啦啦隊女神李雅英來台發展2年，即將迎來生日的她，決定在生日前夕，捐款29萬給兒福聯盟。然而此舉卻引發爭議，藝人郁方甚至轉發相關貼文大罵：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」對此，李雅英經紀公司發表聲明，表示會反省資訊落差導致的爭議，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆