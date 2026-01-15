快訊／北市警局長人選出爐！高雄「刑事悍將」林炎田北上接棒

社會中心／台北報導

林炎田是中央警察大學51期畢業，擁有國立台北大學犯罪學研究所碩士學位。（圖／資料照）

台北市警察局長李西河將於明（16）日屆齡退休，誰將接掌「首都治安」重任備受各界關注。台北市長蔣萬安今（15）日下午受訪時一度表示「尚未收到消息」；但據可靠消息指出，內政部長劉世芳稍早已經透過電話「親自告知」蔣萬安，確定將由現任高雄市警察局長林炎田接任北市警局長一職，預計於1月20日正式上任。

李西河今日迎來公務生涯最後一個上班日，隨著其明日正式退休，警界高層人事也隨之連動。據了解，接棒的林炎田是中央警察大學51期畢業，擁有國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，歷任刑事局偵查隊長、大隊長、苗栗縣警局長及高雄市警局長等要職，具備豐富的刑事偵查與行政管理經驗，被視為警界的「刑事悍將」。

廣告 廣告

關於這項人事案的溝通過程，蔣萬安下午出席金龍獎頒獎典禮時，對於媒體詢問尚未鬆口，僅強調對北市治安與交通的要求不會放鬆。然而，隨後即傳出內政部長劉世芳已致電蔣萬安確認人選。雖然李西河明日退休後至20日新局長上任前，將有短暫的幾天空窗期，但市府與警政署已協調好代理機制，確保治安工作無縫接軌。

對於新任局長即將到位，蔣萬安強調，無論人選是誰，他對台北市整體治安、交通及各項警政業務的推動標準不變，已要求警察局全體同仁務必堅守崗位、全力以赴，絕不容許台北市出現任何治安空窗期。隨著林炎田確定北上，高雄市警局長遺缺將由誰接任，也將成為下一波警界人事觀察重點。

更多三立新聞網報導

大學生網購i17假連結誆「帳戶凍結」存款歸0！中警反詐公車急上路救援

肯德基蛋撻店收山？宣告「走入歷史」 員工爆雷全說了：只是改版

比保溫杯含鉛更毒！家中「雙毒」共伴！家中3處成隱形毒窟

南投鳳凰山6旬翁突「失溫軟腳」 12警義消接力抬下山

