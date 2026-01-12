快訊／北市議員陳怡君詐領助理費、收賄 一審判刑7年10月

社會中心／台北報導

台北市議員陳怡君涉收賄詐領助理費。（圖／資料照）

台北市議員陳怡君被控以人頭方式詐領384萬助理費，另涉以「顧問費」名義向建商收受70萬賄款，士林地檢署依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴陳怡君等人。士林地院審理後，今下午３時宣判，陳怡君被判刑7年10月，褫奪公權5年，須繳回455萬餘元犯罪所得。

起訴指出，陳怡君及辦公室主任張惠霖，從2018年底開始，涉嫌利用3名親友名義，詐領公費助理補助款，總計不法所得384萬餘元，並將款項用於繳納房租、購買股票等用途。

檢調另查出，2023年8月到今年2月間，陳怡君、張惠霖2人以顧問費名義，收受建商胡偉良、高明義賄賂70萬多元，並利用議員職權向台北市政府施壓，要求承辦人員加速辦理建案建照、行道樹移植等事宜。

士林地檢署偵結，依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳、助理、建商等7人。其中，品嘉建設董事長胡偉良否認犯罪，其餘被告多承認事實並請求法院從輕量刑。

士林地院審理後，陳怡君被判刑7年10月，褫奪公權5年；張惠霖 5年10月、褫奪公權4年。須繳回455萬餘元犯罪所得。

