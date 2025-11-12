快訊／北市議會無異議通過！新壽44.3億分手費過關 議員鼓掌迎接輝達

記者陳思妤／台北報導

北市議會通過，新壽44.3億分手費過關（圖／翻攝畫面）

輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽同意和北市府合意解約，解約金44.3億送交北市議會。北市議會今（12）日召開大會，議員無異議通過，予以備查，現場議員還鼓掌慶祝。

新壽提出的解約金經過北市府請來的會計師審查後，總金額為44億3,406萬4,085元，包括新光人壽已繳納之權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費計34億4981萬2,174元，還有成本9億8425萬1911元。北市府需動支台北市實施平均地權基金，送到北市議會備查。

台北市議會今天中午召開程序委員會，決議提到大會報告。今天下午召開大會審議此案。民進黨台北市議員陳慈慧高喊，支持新壽解約，請支持輝達盡速簽約，接著帶領大家一起高喊，「支持輝達盡速簽約」，其他議員也鼓掌支持。

國民黨台北市議員游淑慧指出，謝謝支持蔣市府讓輝達落地台北，雖然對新壽給的帳單是匪夷所思，但大局為重，藍綠白為了輝達落地會排除萬難，相信要通過備查沒有異議。最終，在議員們都沒有異議的情況下，台北市議長戴錫欽宣布，沒有意見予以備查，現場也響起了掌聲。

對於和新壽解約進度，蔣萬安上午受訪時表示，謝謝北市議會排入議程，今天大會就會進行相關討論，相關程序如果一切順利，議會通過後，預計這週可以完成與新壽簽訂終止合約。

蔣萬安也強調，會和輝達持續保持非常密切的溝通跟聯繫，包括後續都市計畫書、 建築設計等，一定會加速相關流程，設定地上權的簽約原本目標是明年中，希望最快能拉到明年農曆年前就可以完成，將土地移轉給輝達。不過，面對記者追問，確定輝達願意付細項嗎？蔣萬安則未多作回應。

