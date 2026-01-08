快訊／北市貴族中學驚傳墜樓！16歲男送醫搶救 教育局：已前往協助

記者柯美儀／台北報導

台北市一所私立貴族中學今日下午驚傳墜樓事件。（示意圖／資料照）

台北市一所私立貴族中學今（8）日下午驚傳墜樓事件，一名16歲男學生被發現倒臥於人行道，警消獲報後趕抵現場，確認已無生命跡象，詳細原因有待釐清。對此，台北市教育局表示，已前往醫院關心並提供必要協助。

北市一所私立高中今下午3時44分傳出墜樓意外，一名約16歲男學生從校內墜落，當場失去生命跡象，隨即被送往國泰醫院搶救。警方已封鎖現場進行採證，並調閱周邊監視器畫面，以釐清學生墜樓的經過與原因。

廣告 廣告

北市教育局表示，校方於第一時間即啟動緊急應變機制，由校長及相關人員陪同學生送醫處置，該局學務校安室主任及股長亦隨即前往醫院關心並提供必要協助。學校於事發後依規定完成通報，並同步啟動學生輔導與支持措施，以關懷學生及相關師生身心狀況。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

比檸檬還強「維他命C之王」是它 吃軟or吃硬？農業部揭「挑芭樂」秘訣

冷氣團發威！阿里山「睽違8年」飄雪20分鐘 玉山變銀白世界

早餐盤賣580元！一票人見菜單嚇傻：荷包蛋一顆140元

簡體字掰掰！湯姆熊4000機台「全面改繁體」 家長：可以多帶孩子去玩了

