快訊／北市轎車撞進銀行 多人受傷

台北市南京東路二段和一江街的交叉路口，稍早有車輛不明原因撞進銀行，導致多人受傷，警消前往現場救援中。（圖／翻攝畫面）





台北市南京東路二段和一江街的交叉路口，稍早有車輛不明原因撞進銀行，導致多人受傷，警消前往現場救援中。

採訪車衝銀行

台北中山區南京東路二段一處銀行，今日15時10分有一輛汽車撞進銀行內，截至15時45分共導致10人傷，其中有2人傷勢稍重，有昏迷狀況。

北市中山分局長張耀仁指出「事發時駕駛左轉南京東路，稱是車輛機械故障，轉速突然提高才失控，初步調查駕駛精神狀況正常，無酒駕、毒駕，但詳細肇事原因還有待釐清」。

廣告 廣告

電視台採訪車衝進銀行。（圖／東森新聞）

傷者名單

現場共10人受傷（重傷3人、中傷1人、輕傷6人）

1、女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。

2、男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。

3、女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。

4、男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。

5、女88、意識清醒、輕傷，送臺安。

6、女49、意識清醒、輕傷， 2送臺安。

7、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

8、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

9、男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。

10、男司機 未送醫

更多東森新聞報導

基隆勇消3入火場 同僚急扛上救護車 崩潰喊：你給我起來

慶生變調！她遭狼父撿屍喊「你知道我是你女兒嗎」仍被性侵

趁尾牙公司無人！人夫辦公室激戰女同事 正宮心碎怒告

