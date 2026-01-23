快訊／北市轎車撞進銀行 多人受傷





台北市南京東路二段和一江街的交叉路口，稍早有車輛不明原因撞進銀行，導致多人受傷，警消前往現場救援中。

台北中山區南京東路二段一處銀行，今日15時10分有一輛汽車撞進銀行內，截至15時45分共導致10人傷，其中有2人傷勢稍重，有昏迷狀況，詳細肇事原因還有待釐清。

（封面圖／翻攝畫面）

