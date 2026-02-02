快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中

即時中心／綜合報導桃園一名男子日前身穿警用雨衣、頭戴全罩安全帽進入一家銀樓與老闆娘攀談，突然拿出預備好的塑膠榔頭往老闆娘一陣狂敲，導致對方頭破血流，手臂還有多處骨折。嫌犯未搶到任何財物就逃逸，經警方追緝後，嫌犯今（31）日已於新北市土城落網。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網 更多民視新聞報導屏東動防所藏惡狼！ 課長性侵女同事遭檢方求刑10年吳思瑤挖10年前舊文打臉！白助藍黨產解凍 黃國昌竟嗆：有全部恢復嗎？聯合國催193國繳會費！美國拖欠最嚴重 秘書長：2026年7月恐財政崩潰

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言