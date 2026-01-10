快訊／北市驚傳瓦斯外洩！延三夜市封路200公尺…攤商被迫停業現況曝

記者簡榮良／台北報導

切記繞道！今（10）日下午14時許，北市大同區延平北路三段66巷附近路面驚傳有濃濃瓦斯味，經消防隊及大台北瓦斯公司到現場檢測，疑似日前地震造成地下瓦斯管線破裂，瓦斯從路面多處裂隙冒出，現已緊急封閉延平北路三段，從昌吉街至伊寧街口約200公尺，進行緊急開挖搶修。

疑似日前地震造成地下瓦斯管線破裂，瓦斯從路面多處裂隙冒出。（圖／翻攝畫面）

因該處恰為延三夜市營業路段，部分攤商被迫停業，現場仍不時飄散濃厚瓦斯味，消防隊間歇性灑水，防止瓦斯濃度過高，以免攤商烹調用火引起意外。相關單位持續進行開挖抓漏。

廣告 廣告

相關單位持續進行開挖抓漏。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

16週嬰屍藏洋蔥…丈夫悲慟：「要產檢了」 妻子借消防廁所卻二度喪子

屏東鹹湯圓、粿仔…同血脈爆「二代謀殺二代」家醜！堂弟撞輾堂哥原因曝

死角跳車…30桶瓦斯「卡阿里山平交道」畫面曝！店家裝16支監視器護身

國1安全網破了…國道警坦承「剪洞拍違規」：有復原！雲林縣府急封閉

