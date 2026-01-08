快訊／北市16歲明星高中學生墜樓亡 教育局說話了

台北市大安區某高中下午發生墜樓意外，16歲高一男學生送醫不治身亡，校方除通報並同步啟動學生輔導與支持措施，以關懷學生及相關師生身心狀況。（圖／東森新聞）





台北市大安區一所明星高中，今天下午3時許發生墜樓意外，一名16歲高一男學生從高處墜落，警消獲報到場發現學生當場失去生命跡象，雖緊急將學生送往國泰醫院急救，但稍早仍因傷重宣告不治。

對此北市教育局表示，校方於第一時間即啟動緊急應變機制，由校長及相關人員陪同學生送醫處置，本局學務校安室主任及股長亦隨即前往醫院關心並提供必要協助。學校於事發後依規定完成通報，並同步啟動學生輔導與支持措施，以關懷學生及相關師生身心狀況。

據了解，目前學生家長已趕到醫院，而男學生墜樓原因到底為何，相關單位正在進一步釐清中。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

