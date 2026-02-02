快訊／北投倉庫驚傳大火 消防動員75人灌救 幸無人傷亡

台北市北投區一處倉庫今（2）日晚間6時許發生火災。（圖／蔡小編授權提供）



台北市北投區一處倉庫於今（2）日晚間6時許發生火災，現場冒起熊熊火舌，倉庫被大火吞噬、濃煙密布，消防局獲報後派出指揮車4輛、消防車24輛、救護車2輛及消防員75人前往搶救，目前火勢已獲控制，但仍有延燒之虞。

消防單位表示，初步確認現場無人傷亡或受困，警方也派員進行交通管制，至於事件的詳細起因，仍由火調科進一步調查釐清。

台北市北投區一處倉庫今（2）日晚間6時許發生火災。（圖／蔡小編授權提供）

