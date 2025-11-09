快訊／北投溫泉驚傳韓籍老翁泡湯猝逝 女兒崩潰報警

台北市北投區一間知名溫泉會館昨（8）日晚間驚傳死亡事件！一名年約70多歲的韓國籍千姓男子，與家人來台進行家庭旅遊，入住北投溫泉會館後卻被發現陳屍房內，現場景象令同行的女兒悲痛不已。

據了解，當時千翁的女兒發現父親倒臥房間內、失去意識，嚇得立刻報案。警消趕抵後經檢傷確認，老翁已明顯死亡。警方封鎖現場採證，初步排除外力介入，房內也無打鬥或可疑跡象。

家屬向警方表示，千翁生前有糖尿病病史，懷疑可能因身體不適導致意外。家屬雖悲慟，但對死因並無懷疑。警方後續已通知韓國駐台商務辦事處協助處理相關後事，檢方也將進一步相驗，釐清確切死因。

北投一向是外國旅客泡湯勝地，如今卻發生憾事，讓不少旅宿業者聞訊不勝唏噓。



