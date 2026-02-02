快訊／北投鐵皮倉庫大火！濃煙火舌狂竄 動員75名消防灌救

社會中心／林奇樺報導

今（2）日晚間6時5分，台北市北投區公館路一建築物發生火災，現場用途為倉庫，一度有延燒疑慮。消防單位獲報後迅速派遣人車前往搶救，所幸現場無人受困，也未造成人員傷亡。

北投鐵皮倉庫大火，濃煙火舌狂竄。（圖／翻攝畫面）

消防局指出，共出動指揮車4輛、消防車24輛、救護車2輛，合計動員75名人員投入搶救，火勢已於晚間6時31分完成控制。至於詳細的起火原因，仍待進一步火調釐清。

環保局表示，已透過模式模擬預測煙霧飄散方向及範圍，影響區域主要為士林區及北投區。目前檢視士林測站空氣品質為良好等級，環保局將持續進行空氣品質監測。此外，士林區及北投區公所已轉知各里，提醒民眾留意空氣品質變化並注意自身健康。

北投倉庫大火，警消獲報後前往現場灌救。（圖／翻攝畫面）

