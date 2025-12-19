快訊／北捷丟煙霧彈砍人行兇後 嫌犯衝百貨頂樓畏罪跳樓 OHCA送醫

記者陳佳鈴／台北報導

嫌犯在北捷行兇後，衝百貨頂樓畏罪跳樓。(圖/翻攝畫面)

「台北車站」今（19）日下午 5 時 30 分許發生驚悚攻擊事件！正值下班尖峰時段，車站出口處突遭不明人士連續丟擲多顆煙霧彈，大量刺鼻濃煙瞬間瀰漫整個站區。現場不僅陷入極度混亂，沒多久中山站也傳出丟擲煙霧彈消息，一度傳出嫌犯還衝入百貨公司內，拿著長刀嚇得民眾紛紛逃竄。不過不幸的消息傳出，嫌犯一路搭電梯上到頂樓，縱身一躍，畏罪跳樓輕生，正好掉落在百貨公司大門口，現場血跡斑斑。嫌犯墜地時發出巨響，路過民眾驚聲尖叫。救護人員獲報趕抵現場時，發現嫌犯頭部受創嚴重，全身多處骨折，已無生命跡象，目前正由救護送往馬偕醫院搶救中。

廣告 廣告

中山站相當混亂，一片煙霧瀰漫，現場還有人受傷。(圖/翻攝畫面)

該起事件先發生在北捷台北車站出口，當時有目擊者描述，台北車站出口處突然傳出幾聲沉悶爆裂聲，隨即橘白色的厚重濃煙迅速擴散，刺鼻的化學氣味讓民眾紛紛摀住口鼻、驚聲尖叫，大批乘客受驚下在站體內倉皇逃竄，場面一度失控。

現場除了煙霧瀰漫，還有一名民眾遭砍傷勢，據目擊者表示，這名受傷男子表現極為英勇。當嫌犯連續丟擲煙霧彈製造混亂時，該男子不顧危險，第一時間衝上前試圖制止嫌犯進一步的惡行，並與嫌犯發生激烈拉扯。

不料，嫌犯竟突然抽出預藏利器，趁男子不備之際由背後發動猛烈攻擊。男子的左手臂遭到深度砍刺，出現大面積血跡，隨後體力不支倒地，傷勢極度危急。救護人員抵達現場時，男子已呈現 OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨即在濃煙中進行 CPR 急救並緊急送醫，目前生死未卜。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

北車煙霧彈攻擊釀2傷送醫！嫌犯戴防毒面具畫面曝 中正一分局回應了

北車M7出口疑遭恐攻 丟擲煙霧彈型號曝光

北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫

30公分長刀猛刺！惡徒北車狂丟4煙霧彈 乘客制止遭砍命危送醫

