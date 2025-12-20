快訊／北捷傷者證實為HIV感染者 疾管署啟動「暴露後預防」專案

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市昨（19）日傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷。衛生福利部部長石崇良今（20）日說明，其中一名傷者經確認為已通報、並規律服藥、病情穩定控制的HIV感染者。由於事件現場可能有其他民眾因凶器或血液噴濺，接觸到傷口或黏膜，疾病管制署已啟動相關因應措施，提供必要的醫療評估與後續處置，並將與台北市衛生局共同合作，協助可能受影響的民眾。

（圖／網友＠asd891031、＠taitai.chun 授權提供）

對此，疾管署長羅一鈞今日指出，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

北市衛生局長黃建華表示，針對目前住院傷患，北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，也將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。



疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

