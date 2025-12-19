快訊／北捷出口遭人丟煙霧彈！1人無生命跡象搶救中

社會中心／周孟漢報導



台北車站捷運淡水線與板南線大廳，今（19）日下午約5點左右，突然竄出濃濃白煙，不僅嚇壞民眾，現場更是慌亂一片。據了解，是有現場民眾在外面丟擲煙霧彈所導致，事件更是造成1名57歲的男子失去生命跡象，緊急送往台大醫院救治，台北市長蔣萬安也發聲了。





北捷驚傳遭人丟煙霧彈，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）





針對這起北捷煙霧彈事件，台北市長蔣萬安稍早在臉書發文，「捷運臺北車站稍早發生公安事件，臺北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變。我已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸」，並透露北捷板南線臺北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠，之後也會持續報告最新情形。

現場拾獲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）







