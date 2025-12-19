快訊／北捷台北車站M8出口驚傳煙霧彈攻擊事件 1人昏迷搶救中

北捷台北車站M8出口驚傳煙霧彈攻擊事件，大批警消到場。（圖：民眾提供）

捷運板南線台北車站M8出口今天（19日）下午5點30分左右突然冒出大量濃濃黑煙，由於正值下班尖峰時刻，現場瀰漫刺鼻惡臭味，乘客驚慌四散，捷運一度緊急停駛。初步了解，疑似有人在站內扔擲煙霧彈引發騷動，濃煙迅速竄出，包括出口及站內通道可說是煙霧瀰漫，目前已知造成1人昏迷受傷，正在搶救中，詳細案情仍待進一步釐清。

初步了解，一名犯嫌持煙霧彈攻擊，造成1名年約40歲的男子失去呼吸心跳，警方獲報趕抵，現場瀰漫刺鼻惡臭味，旅客指出，就連戴著口罩都能聞到濃濃味道，稍早犯嫌畫面曝光，犯嫌戴著防毒面罩，警方目前還在追緝中，台北市警局局長李西河已經趕到，要釐清現場狀況。