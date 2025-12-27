快訊／北捷大直站醉男狂喊「我要進站」 站長噴辣椒水、保全一度持盾牌

社會中心／倪譽瑋報導

捷運大直站，一名喝醉的男子閘門前大鬧，驚動警方到場。（圖／threads網友＠chenlihung91919授權提供）

北捷不平靜！今（27）日下午3時42分左右，捷運大直站，出現一名喝醉男子，疑似因為工作心情不好，要搭捷運進閘門時，大吼大叫，結果遭站長制止噴辣椒水，一度與持盾的保全對峙。最終警方到場，將鬧事的男子帶走。

從目擊民眾拍下的畫面上可以看到，男子相當失控，就連捷運保全還一度持盾牌出來、不讓男子進站。後續轄區警方趕抵現場，由於他在公共場所酗酒滋事，被帶回警局，依照社維法送辦。

針對事件，警方做出說明，大直站有發生旅客情緒失控案件，站務人員勸導未果，隨後通報捷運警察並調閱監視器掌握狀況，目前系統營運正常。

此外，事件處理過程中，旅客對站務人員出現攻擊行為，為確保安全，站務人員使用防身噴劑制止，並通報警察及救護車協助，該名旅客已交由警方帶回派出所。

