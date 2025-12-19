快訊／北捷恐攻增至9人重傷！4人命危 嫌犯月台內扔爆裂物畫面曝

台北捷運板南線台北車站M8出口及中山站今發生煙霧彈攻擊事件，嫌犯闖入月台犯案畫面曝光。（翻攝畫面）

北捷今（19日）傍晚驚傳兩起煙霧彈攻擊事件，先在台北車站M8出口爆發，月台瞬間充滿濃煙，旅客慌忙逃離。事件造成1名57歲男子送醫搶救，另有54歲男子為了協助滅火，吸入煙霧送院治療。

嫌犯隨後逃往中山站，持續投擲煙霧彈，最終在警方圍捕下從誠品墜樓送醫，據北市消防稍早指出，目前共9名民眾重傷，4名患者命危，現場已無火煙。

根據警方與目擊者表示，下午約5時24分，一名黑衣男子全程戴防毒面具，在台北車站M8出口燃燒疑似爆裂物，並將煙霧彈拋向板南線月台層。旅客見狀紛紛慌忙逃離，其中一名57歲男子疑似在阻止或協助他人過程中受傷昏迷，緊急送至台大醫院搶救；另名54歲男子因滅火吸入煙霧，送馬偕醫院治療。

目擊者指出，男子手持裝滿煙霧彈的推車，一枚接一枚緩慢投擲，期間從容不迫，甚至看見女學生從旁經過也未停止。整個過程約投擲至少5枚煙霧彈，才離開監視器範圍。

嫌犯逃至中山站並持續投擲煙霧彈

據了解，黑衣男子隨後逃往捷運中山站，現場再次傳出煙霧彈投擲情況。警方立即派員圍捕，期間嫌犯於誠品墜樓，送醫後當場失去生命跡象。

