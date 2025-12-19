快訊／北捷恐攻多人傷！57歲男英勇阻止殉命....魂斷刀下 27歲嫌犯已身亡

北捷恐攻嫌犯（右圖）墜樓後送醫不治，而英勇阻攔嫌犯隨機攻擊的57歲男子不幸重傷搶救無效。（翻攝畫面）

北捷台北車站今（19日）傍晚發生恐怖隨機攻擊！一名27歲張姓男子涉嫌在捷運站內投擲煙霧彈及土製爆裂物，造成現場混亂。事件中，一名57歲男子在現場試圖制止時遭刺傷，經送醫搶救仍宣告不治；此外，嫌犯在警方圍捕中畏罪墜樓，送醫搶救後稍早傳出已不治身亡。

據了解，事件發生當下，一名57歲男子在現場試圖制止張姓嫌犯行為，過程中遭利器從背後刺傷，造成大量失血，當場失去生命跡象。該名男子緊急送往台大醫院搶救，但院方最終於19：56宣告不治身亡。

此外，另有一名54歲男子在現場協助滅火時吸入煙霧，意識清楚，送往馬偕醫院治療中。警方表示，張姓嫌犯身分為逃兵通緝犯，詳細犯案動機、是否涉及其他攻擊行為，仍待進一步調查釐清。

