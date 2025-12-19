快訊／北捷恐攻男隨機攻擊10傷 5命危 惡匪背景曝光

張男在北車扔擲煙霧彈隨機攻擊，嚇壞周邊民眾。（翻攝畫面）

台北車站M7出口今（19日）傍晚發生煙霧彈攻擊事件，惡匪隨即跑到南西商圈的百貨公司，隨機持長刀朝群眾揮砍，造成群眾恐慌，多人遭砍受傷，現場一片混亂，惡匪則趁機走進百貨公司內。警消獲報趕往現場，救治傷者並圍捕惡匪，最後惡匪在5樓被警方包圍，墜樓重傷，此次恐怖攻擊共計造成10人受傷，5人重傷（含嫌犯）。

警消證實，歹徒是27歲的男子張文、有妨害兵役前科，他隨機犯案後在百貨內5樓墜樓，送醫時已無生命跡象，目前已轉往國泰醫院救治。警消表示，張嫌今午5點多持一箱煙霧彈、穿戴防毒面具及戰備服，到北車Ｍ７出口扔擲，造成一名北車員工嗆傷，一名男子上前制止遭到張嫌刺殺重傷。 張男隨即轉往南西商圈，站在馬路中間點燃煙霧彈，便朝百貨公司門口群眾隨機揮砍，造成現場7名民眾受傷，其中3名無意識、無呼吸重傷，現場滿地血跡，情景駭人。張嫌犯案後走進百貨內，遭到警方圍捕，疑似畏罪輕生，目前正在醫院搶救中，北市消防局統計，本次案件造成共計10人受傷，其中5人重傷命危。 北車送醫2男，1人命危：

1.男性57歲，外科OHCA，送台大。 2.男姓54歲(捷運局員工)，初期滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕。

南西商圈送醫名單： 1.男性27歲(疑似嫌疑犯)，外科OHCA送國泰。 2.男姓30歲，外科OHCA，送新光。 3.男姓30歲，外科OHCA，送馬偕。 4.男姓20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。 5.男姓30歲，頸部外傷，送台大。 6.女姓56歲，肩部割傷，送中興。 7.女姓50歲，下巴撕裂傷，送松山三總。

