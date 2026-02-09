快訊》北捷文湖線異常 「往南港展覽館」月台擠爆

台北捷運文湖線今（9日）上午通勤時段再度發生異常，南港展覽館方向月台擠滿旅客，人潮一路回堵至上方連接通道樓梯，不少人抱怨「上班要遲到了」；對此，北捷向《中時新聞網》表示，上午8時25分，文湖線南港軟體園區往南港展覽館站間一列車出現異常警訊，列車一度停於站間，行控中心依SOP派員上車處理，經維修人員初步判斷為控制線路異常所致，已於8時36分恢復正常運行。

多名網友於Threads發文表示，「文湖線又掛了」，根據網友回報及上傳的照片可見，文湖線往南港展覽館的月台擠滿人潮，人群擠到了上方連接通道的樓梯，當中有不少民眾表示，聽站務人員廣播指，南港展覽館站發生列車異常，導致列車延誤，讓不少人抱怨「一早上班要遲到」、「文湖線又壞了是嗎？」

《中時新聞網》詢問北捷，捷運公司表示，上午8點25分文湖線南港軟體園區往南港展覽館站間，一部列車發生異常警訊，列車一度停於站間，行控中心依SOP安排人員上車處理，8時36分恢復正常運行，下部列車1分鐘後隨即進站載客。

捷運公司說，經維修人員初步判斷為控制線路異常所致，事件處理期間，行控中心加強廣播並派員現場引導，另該部列車已收回機廠待維修人員查修釐清。

