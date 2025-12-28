快訊／北捷機房爆炸冒黑煙竄火！65警消急赴現場灌救 原因曝光

記者李育道／台北報導

台北市復興南路一處捷運機房發生火警。（圖／翻攝畫面）

台北市復興南路一處捷運機房，今（28）日早上傳出跳電後爆炸巨響，現場冒出黑煙竄火，嚇壞路過民眾立即報警。消防人員到場，台電斷電進入，火勢撲滅無人受傷；對此，北捷說明因變壓器異常，開關保護跳脫，導致新埔站至善導寺站車站部分電力跳脫，不過系統沒有受影響，均正常行駛。

警方指出，28日9時40分許接獲110報稱，台北市忠孝復興站旁變電站，冒煙、疑似有火警，經分局派遣員警馳赴到場，未發現火勢，起火原因消防人員正在排查中，現場無人受傷、無人受困。隨後台電指出，有關復興南路忠孝東路口電力設施傳出火警，經查為捷運公司新復捷變電站設備故障所致，台電系統供電正常，並已派員至現場警戒應變。

北捷說明行控中心收到忠孝復興站新復捷主變電站火警警訊，開關保護跳脫，經查係變壓器異常，產生瞬間火花，現場自動滅火設備已立即啟動滅火，目前營運正常。（圖／翻攝畫面）

對此，北捷系統處長施政延燒早出面說明，09點40分行控中心收到忠孝復興站新復捷主變電站火警警訊，開關保護跳脫，經查係變壓器異常，產生瞬間火花，現場自動滅火設備已立即啟動滅火，目前營運正常。

北捷表示，因變壓器異常，開關保護跳脫，導致新埔站至善導寺站車站部分電力跳脫，隨即進行轉供電，恢復正常電力供應，未影響列車運行，有關設備故障原因，將再進一步詳查。

