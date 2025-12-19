快訊／北捷煙霧彈攻擊！1男傳遭「30cm長刀插背」搶救中

社會中心／周孟漢報導



台北車站捷運淡水線與板南線大廳，今（19）日下午約5點左右，突然竄出濃濃白煙，不僅嚇壞民眾，現場更是慌亂一片。據了解，有現場民眾在外面丟擲煙霧彈，事件更是造成1名57歲的男子失去生命跡象，本以為是吸入煙霧導致，如今傳出這名男子是遭人持「30公分長刀」攻擊，左手臂更有著一大面積血跡，仍在搶救當中。





快訊／北捷遭人丟煙霧彈！57歲男傳遭「30cm長刀插背」命危與死神搏鬥中

北捷台北車站大廳冒出白煙。（圖／民眾提供）





今日下午5時24分，北捷板南線台北車站M7出口外，驚傳有民眾丟擲煙霧彈，導致現場1位57歲男子受傷倒地、失去生命跡象。本以為男子是吸入煙霧導致昏迷，不料根據《東森新聞》、《三立新聞網》報導，這名倒地送醫的名眾，其實是在車站被丟擲催淚彈時，遭嫌犯用30公分長刀攻擊背部倒地，之後戴著防毒面具、趁人群慌亂之際逃跑，倒地男子左手臂更是有著大面積血跡，一度沒生命跡象，緊急送醫搶救，目前仍在與死神搏鬥。

嫌犯疑拿生存遊戲專用煙霧彈攻擊北車。（圖／翻攝畫面）





事情發生後，北捷公司也立即通報捷警、警察及消防隊，救護車已抵達現場，將受傷的男子送往台大醫院急救，經搶救後不治，男子身分還有待釐清；而丟擲煙霧彈的嫌犯戴著防毒面具，目前逃逸中，警方正在追捕。由於受到煙霧影響，行控中心已依照SOP執行，「部分列車過站不停」；目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠，並立即啟動全線車站警戒升級，加強巡邏留意可疑人事物。









嫌犯疑拿生存遊戲專用煙霧彈攻擊北車。（圖／翻攝畫面）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快訊／北捷遭人丟煙霧彈！57歲男傳遭「30cm長刀插背」命危與死神搏鬥中

