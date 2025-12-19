快訊／北捷煙霧彈男闖中山砍人！遭警包圍墜樓搶救中

社會中心／周孟漢報導



台北車站捷運淡水線與板南線大廳，今（19）日下午約5點左右，傳出有人丟持煙霧彈，導致現場慌亂一片，更造成1名57歲的男子失去生命跡象。不料，鄰近的捷運中山站，又傳出1名男子持長刀隨機攻擊，目前累計至少9人受傷，其中4人傷勢嚴重，也同樣丟擲煙霧彈，甚至一度闖入人潮擁擠的誠品南西店。而在稍早，這名犯嫌在被遭警方包圍後，當場墜樓、失去生命跡象，目前送醫搶救中。





快訊／北捷煙霧彈男「直闖中山隨機砍人」！遭警包圍墜樓「無生命跡象」搶救中

北捷事件還沒落幕，鄰近的捷運中山站又傳出隨機攻擊事件，至少4、5名路人受傷。（圖／翻攝自 Threads ＠yichia.hung）

今日下午5時24分，北捷板南線台北車站M7出口外，驚傳有民眾丟擲煙霧彈，導致現場1位57歲男子受傷倒地、失去生命跡象。事情發生後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，人就站在捷運出口前的大馬路上，同樣丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊，甚至闖入品南西店，嚇得民眾四散，目前累計至少9人受傷，其中4人傷勢嚴重，不過稍早這名犯嫌在被遭警方包圍後，當場墜樓、失去生命跡象，目前送醫搶救中。

