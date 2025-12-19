快訊／北捷煙霧彈隨機砍人事件 賴清德聲明：擴大戒備

北捷M8出口及北捷中山站接連傳出遭投煙霧彈傷人事件。（讀者提供）

19日傍晚，台北車站北捷M8出口及北捷中山站接連傳出遭投煙霧彈傷人事件，對此總統賴清德在臉書發文，提醒民眾保持冷靜，他並強調迅速釐清案情，全力確保國人安全。以下是賴清德全文：

今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

