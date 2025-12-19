快訊／北捷煙霧彈、隨機砍人嫌犯墜樓！ 蔣萬安公布真實身分

在北捷北車、中山站丟擲煙霧彈並隨機砍人的嫌犯傳出已經墜樓，蔣萬安也公布他的真實身分。（翻攝畫面）

今（19日）傍晚連續在台北捷運台北車站、中山站連續發生有歹徒丟擲煙霧彈並持刀隨機砍人，嫌犯晚間在誠品南西店遭警方圍捕時墜樓，沒有生命跡象緊急送醫搶救，台北市長蔣萬安稍早向媒體說明最新情況，指出犯嫌是一名27歲通緝犯。

北捷北車M7出口下午5點半左右遭丟煙霧彈，造成1人重傷沒有生命跡象、送醫搶救，之後該名嫌犯再逃往中山站，丟擲煙霧彈後持刀隨機攻擊路人，傳出至少有10多人受傷。

隨後嫌犯逃進誠品南西店後遭警方圍捕，未料竟從5、6樓高處墜下，疑似沒有生命跡象，警消立刻將他送往馬偕醫院搶救。

嫌犯在北捷中山站外丟擲煙霧彈後隨機砍人，引發恐慌。（鏡新聞／翻攝自Threads tsaiwoody）

《東森新聞》報導，蔣萬安向媒體表示，北捷的警戒巡邏都會加強，並透露涉案的嫌犯是本國籍、87年次、現年27歲的男子，為一名通緝犯；據報，犯嫌為涉妨害兵役遭桃園地檢署發布通緝的張姓男子。

