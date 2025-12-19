快訊》北捷砍人案 賴清德：對行兇暴徒依法嚴查、絕不寬貸

總統賴清德表示，對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 一名男子今（19）日傍晚在捷運台北車站丟煙霧彈，並持刀攻擊民眾，導致該位民眾無生命徵象送醫。疑似同一人犯案後，又跑到中山站繼續持刀傷人，後續被警方包圍後墜樓，失去生命跡象，送醫搶救中。對此，總統賴清德表示，對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

賴清德透過臉書發文表示，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。他要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

賴清德指出，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

行政院長卓榮泰表示，第一時間要求警政署就全國鐵公路車站、捷運站、航空站，提高所有戒備。他說，目前初步掌握嫌犯特徵，也希望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能夠在最短時間內恢復寧靜。他說，車站目前影響市民朋友出入，請大家配合，因為要保留現場找出證物，會短暫不便。

卓榮泰並希望警方要求儘速就現在掌握的資訊，迅速完整釐清，重點是找出嫌犯、了解背景，同時全面擴大戒備讓國人安心。他與劉世芳在聽過簡報後，要讓國人第一時間了解狀況，會全力徹夜偵辦。

