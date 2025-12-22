快訊／北捷突收炸彈預告「下午1點半引爆」 台鐵：共構車站全戒備

社會中心／徐詩詠報導

張文日前在台北車站施放煙霧彈，後續在車站與中山站周遭隨機殺人，震驚台灣社會。後續更陸續出現模仿行為，如今傳出北捷又收到炸彈預告訊息，指出22日下午13時30分將在捷運系統引爆炸彈。對此，台鐵強調將針對全台與捷運共構車站全面戒備。





快訊／搭車注意！北捷突收炸彈預告「這時段爆」台鐵急發聲：共構車站全戒備

台鐵指出，松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站將加強戒備。（圖／民視新聞資料照）

台鐵指出，接獲捷運警察通報維安資訊，有民眾預告將於12/22下午1時30分放置炸彈於捷運系統內並引爆。台鐵公司行控中心稍早經主動與鐵警勤務中心聯繫確認後，已針對與捷運系統共站之台鐵車站（包括松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站），依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知上述相關車站，請提高警覺，並與鐵警及地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。對此北捷回應還在釐清中，稍後回覆。

廣告 廣告





快訊／搭車注意！北捷突收炸彈預告「下午1點半引爆」台鐵急發聲：共構車站全戒備

鐵路警察已加強戒備。（圖／翻攝畫面）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快訊／搭車注意！北捷突收炸彈預告「下午1點半引爆」台鐵急發聲：共構車站全戒備

更多民視新聞報導

獨／57歲余家昶「肉身擋刀」身亡！友淚：10年前的話你實現了

張文刺殺白衣騎士「狂噴第一視角」 緊握電話「疑想做1事」

北捷砍人疑模仿動漫！「作者表態」網嘆：就不要他真看過

