快訊／北捷聖誕夜出事了！40歲男車廂持雨傘狂敲玻璃 乘客嚇到狂奔「1女受傷」

北捷松山新店線今（25日）晚間8點多驚傳車廂騷動，列車行經北門站時，一名40多歲男子突然在車廂內情緒失控，手持雨傘不斷敲打車廂窗戶玻璃，巨大聲響引發乘客恐慌。由於距離日前張文無差別攻擊事件不到一週，現場氣氛瞬間緊繃，有乘客驚喊「快跑」，車廂內一度出現民眾狂奔逃離的混亂場面。

警方獲報後立即派員到場處理，初步了解，該名男子疑似身心狀況不穩，並未持有刀械或其他危險物品，警方將人帶離車廂，稍早由家屬帶回，另有一名77歲婦人在逃跑時跌倒受傷，意識清楚送醫，無大礙。

