快訊／北捷連兩站男廁起火 72歲曾姓嫌犯林森南路徒步落網

台北捷運今（8日）傳出連續縱火案，警方最新消息指出，涉嫌犯案的72歲曾姓男子於14時1許，在林森南路與仁愛路口徒步逃逸時被警方攔查逮捕，詳細犯案動機仍待進一步釐清。

今早11時53分，大安森林公園站地下1樓2號出口旁男廁先傳出火警，警消獲報後立即派遣7輛消防車、1輛救護車、19名人員到場，確認為廁所內雜物燃燒，燃燒面積約0.5平方公尺，所幸即時撲滅，未造成人員傷亡。

未料相隔約2小時，13時59分，善導寺站男廁再度出現雜物起火情形，站務人員第一時間發現並自行撲滅火勢。警消仍出動8輛消防車、1輛救護車、28名人員到場確認。由於兩起火警地點、手法高度相似，警方初步研判為同一人連續縱火，隨即展開追緝。

廣告 廣告

警方調閱監視器並沿線追查，最終於14時10分，在林森南路與仁愛路口將徒步逃逸的曾姓嫌犯逮捕到案，全案後續將進一步釐清犯案動機與相關責任。



回到原文

更多鏡報報導

北捷中山站凌晨驚魂！男乘客胸口露刀 警急衝月台壓制

台大學霸林睿庠化身暗網「法老王」全球賣毒 紐約重判30年、沒收上億美元

獨家／紅點設計新星狀告女幼師騙開1.9萬龍舌蘭酒 法院認證「喝王八」失敗

具俊曄天天以淚洗面守墓一整年 命理師揭「陰陽夫妻」緣分：大S從未離開