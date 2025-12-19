快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝

記者簡浩正／台北報導

北車M7出口遭擲「煙霧彈」攻擊，一名男子吸入毒煙命危、防毒面罩嫌犯帶刀逃逸。(圖/翻攝畫面)

捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。

台北車站今日傍晚陷入一場空前的恐慌。下午約5時30分，正當無數通勤族湧入捷運站準備返家時，北捷台北車站M7出口（公園路側）驚傳遭不明人士連續丟擲4顆煙霧彈。現場瞬間被刺鼻惡臭的濃煙吞噬，伴隨著震耳欲聾的爆裂聲。

在這場混亂中，一名年約57歲的男性旅客因躲避不及，疑似吸入過量刺鼻煙霧，當場在通往出口的階梯處昏迷倒地。據悉，站務人員與熱心民眾第一時間上前查看，發現該男已無意識，身上有刀傷，且生命徵象微弱，隨後抵達的救護人員立即在現場施以CPR急救，並緊急送往最近的台大醫院搶救。

《三立新聞網》掌握獨家消息，傷者身上疑似有刀傷，嫌犯自己戴著防毒面具帶刀逃逸，目前全案正朝恐怖攻擊或蓄意傷人方向偵辦。

北捷證實板南線台北車站M7出口外有民眾扔擲煙霧彈，板南線台北車站月台因部分煙霧影響，執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。

北捷稍晚更新通知第二報表示：經確認，民眾投擲煙霧彈處為板南線台北車站M7出口B1通道，臺北捷運已立即啟動全線車站警戒升級，加強巡邏留意可疑人事物。

