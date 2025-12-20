快訊／北捷遭砍傷者為「HIV感染者」疾管署祭3措施：成立諮詢和投藥專案

記者簡浩正／台北報導

北捷攻擊案今傳出一名遭砍傷民眾HIV為感染者。疾管署下午表示，已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。（圖／記者簡浩正攝影）

桃園一名27歲男子張文19日傍晚在北捷台北車站及中山站外隨機砍人，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇。不料，今（20）日傳出一名遭砍傷民眾疑似是愛滋感染者。對此，衛福部疾管署今日下午表示，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署今日下午舉行臨時記者會，衛生福利部石崇良部長說明，昨(19)日台北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾病管制署署長羅一鈞及北市衛生局長黃建華說明：

一、如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

二、針對目前住院傷患，北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

三、疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

