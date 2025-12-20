快訊／北捷遭砍傷者「疑為愛滋感染者」 衛福部14:30開記者會說明

生活中心／朱祖儀報導

張文昨日在台北車站出口及中山站外隨機砍人。（圖／李宜樺攝）

桃園一名27歲男子張文19日傍晚在北捷台北車站及中山站外隨機砍人，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇。不料，今（20）日傳出一名遭砍傷民眾疑似是愛滋病感染者，對此衛福部將在下午2時30分舉行記者會說明。

張文19日傍晚先在台北車站M7出口丟擲煙霧彈，持刀砍殺民眾，一名57歲余姓男子見狀急忙上前阻止，不料遭砍殺當場失去生命跡象，送醫後搶救不治。一名54歲捷運局員工為了撲滅煙霧彈，也遭嗆傷送醫。

張文在北車犯案之後，又轉往中山站行兇，先是在馬路上投擲煙霧彈造成民眾恐慌，隨後拿著長刀沿路砍殺路人，一路殺進誠品南西店。張文事後疑似畏罪從頂樓墜落，此案造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。

