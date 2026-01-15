快訊／北捷隨機攻擊偵結張文「不起訴」！無境外資金、墜樓歸類自殺 為造成社會震撼犯下暴行

北捷隨機攻擊偵結，北檢今天召開記者會說明。

張文2025年12月19日在台北車站、南西商圈等地丟擲煙霧彈，且隨機殺害路人，自己也墜樓身亡，最終含自己在內共有4人死亡。台北地檢署在今（15）日14時公布調查結果，並且說明動機，「殺人案之犯罪動機，應理解為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，其核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪」。

台北市警局長李西河到場。

隨機攻擊案偵結！ 張文身亡不起訴

台北地檢署今天說明，張文犯槍砲彈藥刀械管制條例第14條第1項、第15條第2款之未經許可於車站、公共場所持有管制刀械；刑法第151條之恐嚇公眾；刑法第173條第3、1項之放火燒燬現有人所在之建築物未遂；刑法第175條第1項之放火燒燬住宅等以外之他人所有物；刑法第175 條第2項之放火燒燬住宅等以外之自己所有物；刑法第271條第1項之殺人；刑法第271條第2項、第1項之殺人未遂；刑法第271條第3項、第1項之預備殺人等罪嫌。但是因為被告已經死亡，依法為不起訴之處分。

廣告 廣告

台北市刑大隊長盧俊宏說明變裝犯案過程。

北檢指出，張文對於制度化、責任式的職場環境明顯適應不良，在心理負荷上升，對自我產生高度不安、不確定與不信任之情況下，即出現防衛退縮與逃避行為，社會角色反覆中斷，不符個人與家人 期待，其與職涯、人際與社會期待逐步脫鉤，脫離於家 庭與社會之外，長期缺乏關懷，伴隨著社會退縮、逃避與孤立等複合式因素，加深其個人之反社會情節。

張文墜樓歸類為自殺？

至於墜樓方面，北檢表示，張文死亡是因發生墜樓，多處骨折、挫裂傷、刺傷，導致多器官損傷出血而死亡，死亡方式可考慮歸類為「自殺」；另送驗血液、尿液均未檢出鴉片類、安非他命類、鎮靜安眠藥、大麻、LSD 及其他常見毒藥物成分，檢驗結果無因為毒藥物相關的原因。

有無境外資金？

資金方面，北檢指出，張文2020年起資金來源僅來自於母親及其薪資所得等，金額共198萬6,961元，查無其他不明資金來源。且被告自2023年8月28日將中華郵政及元大銀 行帳戶內款項全數提領後，迄2025年12 月19 日案發 12前，統計被告可動用資金共計有96萬7,438元。

北捷隨機殺人案偵結記者會曾揚嶺主任說明案情。

北檢說，在此期間張文的資金支出情形，除軍用仿真煙霧彈係於2025年1月12日及13日分別匯款支付共4萬8,200元 外，張文購買本案主要犯罪所用之物，如刀具、電動磨 刀機、製作汽油彈之玻璃瓶、白蠟、白色實心聚苯乙烯 球（即保麗龍），以及防毒面具、戰術手套、多功能戰術 背心、防風打火機等。

張文2025年8月29日至114 年12月房租支出30萬1,108元、押金3萬4,000元；另其他自網路購物貨到付款之現金支出1,969元、中華郵政VISA金融卡消費支出計16萬6,786元、於公園路 租屋處扣押剩餘之現金1,434元，其餘37萬6,378元 應係其失業期間（2023年8月29日至2025年12月19 日，共計844天）個人生活支出（平均每日約445.9元）， 顯見被告手頭資金足以支應本案犯行，應無需他人再行支應，也未見有組織、共犯挹注情形。

張文動機為何？

動機方面，北檢說，綜合事發經過、偵查結果及相關資料，檢察官選任分別具有犯罪心理學、犯罪社會學、犯罪學等專業知識之鑑定人黃富源（銘傳大學犯罪防治學系講座教授兼社會科學院院長）、 許華孚（國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授）、許福生（中央警察大學行政警察學系教授兼所長及系主任）教授進行鑑定，研判張文犯罪動機結論如下：

1. 分析被告殺人案之犯罪動機，可發現其行為並非政治性恐怖攻擊組織活動所導致之暴力犯罪，而係一種高度計畫，選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐、以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的之表達式（象徵 expressive）單獨犯罪暴力行為。

2. 此外，本案行為具有明顯、縝密及長期的事前準備與犯罪規劃，顯示行為人並非典型反社會人格所呈現之衝動性、短視性特質。

3. 綜上結論，殺人案之犯罪動機，應理解為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，其核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。

北捷隨機殺人案偵結記者會曾揚嶺主任說明案情。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

更多鏡週刊報導

張文隨機殺人釀4死悲劇！ 北檢下午公布調查結果

「洛鞍」颱風預估今生成！路徑曝光 日夜溫差仍大「明雨區擴大」

傳「台灣高層」將赴華府 《路透》：針對對美貿易與投資進行磋商