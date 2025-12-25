快訊／北捷驚魂再起！男持傘暴走敲窗 乘客驚逃7旬婦摔傷送醫

社會中心／程正邦報導

北捷驚魂再起，男持傘暴走敲窗乘客驚逃。（圖／翻攝自Threads @hcw0928）

在北捷隨機攻擊事件的陰霾下，台北捷運今（25日）晚再度傳出恐慌騷動。晚間，一列行經淡水信義線「北門站」往象山方向的列車上，一名約 40 歲的男子突然情緒失控，手持雨傘瘋狂敲擊車窗與牆壁。巨大的碰撞聲與咆哮聲迅速在密閉車廂內引發恐慌，數百名乘客誤以為又是攻擊事件重演，紛紛往反方向狂奔推擠，混亂中導致一名 7 旬老婦摔傷送醫。

混亂中，傳出一名7旬婦摔傷送醫。（圖／翻攝自Threads @hcw0928）

傘聲驚起撤退潮：乘客奔逃「東西都來不及拿」

據了解，這場騷動發生在晚間 8 時33分，當時車上滿載通勤的乘客，目擊網友在社群平台 Threads 上描述當時的驚恐景象：「看見男子拿傘咆哮敲打，所有人瞬間撤退，後方車廂的人完全不知道發生什麼事，跟著集體恐慌、推擠下車，一堆人連隨身物品都掉在車上沒帶走。」

廣告 廣告

一名男子在捷運車廂內製造騷動，北門站出現逃難人潮。（圖／翻攝自Threads @hcw0928）

目擊者感嘆，若在以往，大家可能只會報警或避開，但現在只要車廂內有任何大動作或巨大聲響，乘客的第一反應往往是「奪門而逃」，甚至造成二度推擠傷害。這種「草木皆兵」的氛圍反映出近期隨機傷人案後的社會集體心理脆弱。

車廂內散落乘客遺留在現場的東西，目前嫌犯已經被警方帶回調查。（圖／翻攝自Threads）

突發狀況與醫療評估：疑似恐慌症發作

北捷公司與警方獲報後，迅速在北門站派駐站務及救護人員處理。據警方初步調查，該名手持雨傘的男子並未持刀具等殺傷性武器，且現場未造成直接的人身傷害，唯獨一名約 70 歲的女性乘客在避難推擠時不慎跌倒，隨即被送往醫院觀察。

經專業醫護人員初步評估，該男子疑似因「恐慌症」急性發作，導致情緒崩潰失控而出現揮舞雨傘、敲擊物品的過激行為。目前警方已將其帶回釐清動機，並通知家屬協助。

民眾為了趕緊離開現場，紛紛湧向逃生走樓梯離開。（圖／翻攝自Threads @hcw0928）

北捷公司強調，目前已加強各主要車站與列車的巡邏密度，並透過廣播加強宣導，呼籲乘客若在車廂內遇見突發異常狀況，保持冷靜、立即通報，避免盲目奔跑引發推擠踩踏意外。

更多三立新聞網報導

中國抵制洋節！她扮耶誕老人被捕 商場耶誕樹遭拆引熱議

不捨！張文父母下跪致歉引發全球論戰：兒已成年，不應由父母承擔

YouBike座墊「反轉」不是惡作劇 內行揭密隱藏暗號：租了保證後悔

泡麵控注意！醫揭「糊化地雷」：煮太久如喝糖水 三招守住腎臟健康

