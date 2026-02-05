快訊／北港武德宮凌晨竄火！金紙堆燃燒 冒大量濃煙

北港武德宮凌晨失火。（圖／雲林縣消防局）





全國分靈數量最多的財神廟雲林縣北港武德宮今（5日）清晨5時30分許傳出火警，現場冒出濃煙。雲林縣消防局獲報後迅速派員到場搶救，火勢於清晨6時14分撲滅，所幸未造成人員傷亡。

雲林縣消防局表示，清晨5時36分接獲報案，指北港鎮華勝路的武德宮發生火警，北港分隊於5時44分抵達現場，發現主殿旁建築物1、2樓冒出濃煙並有明火，隨即由元長、水林、四湖及第三大隊支援灌救，共出動各式消防車輛8部、救護車1部、消防人員18名搶救，同時通報民政處及北港鎮公所到場協助處理。

消防人員以水柱滅火，火勢於6時10分獲得控制、6時14分完全撲滅。初步研判起火點位於1樓右後方堆放金紙等雜物處，燃燒面積約10平方公尺，2樓僅遭煙燻並未延燒。至於確切起火原因，仍待後續調查，詳細案情還需要進一步調查釐清。

