快訊／北車光南前轎車失控暴衝！22歲女「撞倒6輛機車」直衝撞柱 無辜路人遭波及受傷
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
台北市中正區許昌街、北車光南大批發前，7日晚間發生車禍，一輛自小客車失控衝撞。警方指出，肇事者為22歲李姓女子，車輛先撞上路旁6輛機車，隨後再撞上門口前的柱子，車頭幾乎全毀，並波及一名路過女子受傷，已送醫治療。警方調查，事故發生在人來人往的商圈路段，受傷者為48歲女子，意識清楚，傷勢仍待醫院進一步評估。初步研判，駕駛疑因操作不當導致車輛失控，現場並未發現外力介入，後續將持續釐清肇事原因並依法處理。
