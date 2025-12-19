快訊／北車捷運出口遭丟煙霧彈1人OHCA 驚傳查獲「土製爆裂物」

北捷台北車站遭仍煙霧彈，驚傳現場還發現疑似土製爆裂物。（翻攝畫面）

捷運台北車站M7出口今（19日）下午5點30分驚傳有歹徒丟擲煙霧彈攻擊，1名57歲男子遭重傷、沒有生命跡象，急送台大醫院搶救。據報現場鑑識人員採證發現，現場除了發現一枚M18煙霧彈，還有一枚疑似土製爆裂物，將送刑事局偵五隊進行檢驗。

台北市消防局表示，下午5點24分接獲通報指有人丟煙霧彈，1名民眾受傷無意識送醫搶救；北捷則表示，有人在台北車站M7出口仍煙霧彈造成民眾受傷，已立即通報警方和消防到場處理，由於煙霧飄往車站月台，一度安排列車過站不停，目前已恢復正常營運。

《TVBS》報導，經現場鑑識人員採證發現一枚M18煙霧彈，還有一枚疑似土製爆裂物，後續送刑事局偵五隊檢驗；警方也在持續追查中涉嫌重大的男子，釐清詳細案情。

