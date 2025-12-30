快訊／北車捷運站鬧事！他咆嘯遭噴辣椒水壓制 波及民眾「咳不停」

男子在北車捷運站咆嘯鬧事，遭警方噴辣椒水壓制在地。（圖／翻攝畫面）

台北車站今日稍早驚傳民眾鬧事騷動，陳姓男子突然在車站大廳及月台連通道附近大聲咆哮，情緒極度激動，並不斷對周邊人員喊叫，表示「要去中山站」。現場民眾驚聞咆哮聲紛紛走避，多名站務人員與駐守警力隨即趕往現場包圍該名男子，兩度噴灑辣椒水，不少民眾也被波及。

捷運站瀰漫刺鼻氣味，不少民眾身體不適咳嗽。（圖／翻攝畫面）

陳男搭乘捷運板南線至北車站，於站內按火災鈴後遭站長阻止，不料他竟出站，跑到臺鐵出站閘門再度按鈴，站務人員為維護旅客安全，當場對男子噴灑辣椒水，後續見其跑至手扶梯咆哮，兩度噴辣椒水導致空氣中飄散陣陣刺鼻味。男子遭噴灑辣椒水後痛苦蹲地，後方跟隨的數名員警立即合力將其壓制在地。

網友也將衝突過程發至社群，表示「真的超級嗆，大家都一直咳不停」，目前警方已將人帶回派出所進一步釐清身分與動機。現場刺鼻味已逐漸散去，北車營運未受影響，後續將依法偵辦。

