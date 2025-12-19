快訊／北車放掩護彈、中山站砍人！目前9人送醫 27歲嫌OHCA送國泰

中山驚傳砍人案。（圖／翁靖祐攝）

台北車站12月19日驚傳恐怖攻擊，有男子在車站內施放煙霧彈又砍人，導致2人受傷，其中一人命危，而犯嫌犯案後逃逸，如今又傳跑到中山區百貨公司,施放煙霧彈後又再砍人，如今疑似從百貨公司墜樓。據了解，目前共有7名民眾受傷、3人無意識，目前現場火勢已經撲滅。

目前台北車站的傷員共有2名，一名OHCA送台大，另名則送馬偕。南西誠品部分，則有7名傷患送醫，共兩名OHCA送馬偕以及新光醫院，送至國泰那位疑似為27歲犯嫌。其餘則有2男2女，傷勢約莫為頸部等部位有外傷，目前送至台大、中興、松山三總以及內湖國醫。

