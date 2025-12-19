快訊／北車放煙霧彈、中山站砍人！27歲嫌犯後墜樓 送醫搶救仍不治

北車砍人案釀1死。（圖／翁靖祐攝）

台北車站12月19日驚傳恐怖攻擊，有男子在車站內施放煙霧彈又砍人，導致7人受傷，2人死亡。其中1名死者為57歲的男子，其在北車見到嫌犯行為後，見義勇為上前阻止，沒想到卻因此背部遭到利器刺至重傷，最後被送至台大醫院搶救，可惜送醫以後仍回天乏術。

27歲的張姓嫌犯後續又前往南西誠品故技重施，並於犯案以後從高樓往下跳，當場失去生命跡象，最終被送往國泰醫院搶救，最終仍在晚間7時40分許宣告死亡。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

