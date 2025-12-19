快訊／北車煙霧彈攻擊1人命危！卓榮泰到場視察

行政院長卓榮泰到場視察。（圖／東森新聞）





捷運台北車站今（19）日傍晚17時30分左右傳出重大公安事件，嫌犯沿途丟擲多個煙霧彈，導致一名民眾命危。台北市長蔣萬安第一時間動員警察局、消防局到場應變；行政院長卓榮泰、台北市副市長李四川已到場視察，台北市長蔣萬安稍後19時也將到達現場坐鎮。

台北市長蔣萬安第一時間動員警察局、消防局到場應變。面對北市重大攻擊事件，蔣萬安表示「台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變，我已經指示他們務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯」，強調「任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸，我也會持續和市民朋友報告最新情形」。

