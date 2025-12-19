快訊/北車爆隨機殺人案 AIT緊急發出安全警示

台北捷運今天（19日）傍晚發生暴徒投擲煙霧彈並砍人事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀砍傷路人，全案共造成4死5傷。對此，美國在台協會也對美國在台公民發出安全警示，表示若需要緊急服務的美國公民請致電AIT。

北車、中山爆隨機砍人案。（圖／threads@vincent_jelly_66666授權提供）

針對今晚發生的北車隨機傷人案，AIT發出安全警示中指出，地點位於台北，捷運台北車站、中山站。AIT指出，根據台北警方通報，一名持械攻擊者在兩處捷運站造成至少九人受傷。

北車、中山爆隨機砍人案釀4死。（圖／翻攝畫面）

AIT安全警示中表示，據報，攻擊者已身亡。AIT引用總統賴清德在社群貼文，乎於位於車站或其他人潮擁擠場所的民眾保持冷靜，並建議聽從現場執法人員指揮，賴清德也呼籲民眾，若發現任何可疑情況，應立即向警方通報。

AIT指出，如有需要緊急服務的美國公民，請致電AIT，電話為02-2162-2000。如遇醫療或火警緊急狀況請撥打 119，報警請撥打 110。

