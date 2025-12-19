快訊／北車M7遭惡徒丟煙霧彈有人受傷 蔣萬安親自趕赴現場了解

政治中心／綜合報導

人潮眾多的台北車站內M7出口，就在今（19）日五點多正值民眾下班時間，1名男子不明原因丟擲多顆煙霧彈，當場傳出爆裂聲及濃煙，造成1位民眾受傷，送醫時無生命跡象。針對這場意外，台北市長蔣萬安最新宣布「我已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯」，並強調將依法究責、絕不寬貸。蔣萬安預計於晚間1900前往案發現場瞭解。

蔣萬安表示，捷運臺北車站稍早發生公安事件，臺北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變。「我已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯」。

針對此犯罪行為，蔣萬安強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，「我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸」。

至於捷運列車運行部分，蔣萬安宣布「臺北捷運已立即啟動全線車站警戒升級，加強巡邏留意可疑人事物」，北捷板南線臺北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠。「我也會持續和市民朋友報告最新情形」。

