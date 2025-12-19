快訊／北車M8出口遭丟煙霧彈 警方進行封鎖疏散中

記者莊淇鈞／台北報導

疑似煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

台北車站北捷M8出口，今天（19日）下午5時許，1名男子不明原因丟了1顆煙霧彈，當場傳出爆裂聲及濃煙，疑似有1人受傷，目前消防隊獲報已展開救援，警方也到場拉起封鎖線封鎖各出口，涉案男子已逃逸。

現場有民眾受傷倒地。（圖／翻攝畫面）

據了解，不明男子將煙霧彈丟出後隨即逃離現場，爆炸聲及濃煙疑似造成1位民眾受傷，該民眾疑似送醫前沒了生命徵象，整起事件還待北市警方後續調查釐清。

民眾從其他出口離開。（圖／翻攝畫面）

北捷表示，先前板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。

