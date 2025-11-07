快訊／北韓又生氣？ 南韓聯合參謀本部：向東海發射彈道飛彈
據南韓媒體今天（11/7）報導，南韓聯合參謀本部宣布，北韓已向東海發射彈道飛彈，目前還沒有更詳細的資訊，外界將持續關注朝鮮半島的局勢。
據《韓國日報》報導，今天中午12時42分左右（當地時間），南韓聯合參謀本部宣布，北韓向東海發射彈道飛彈。
目前尚不清楚飛彈的型號等詳細資訊。
北韓今年10月22日，才發射多枚短程彈道飛彈（SRBM），外界持續關注朝鮮半島局勢。
