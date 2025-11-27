快訊／北一女高3生晚自習墜樓亡！父母淚崩 教育局：已完成校安通報

社會中心／羅欣怡報導

台北市知名高中女校，27日晚間發生墜樓憾事。（示意圖／資料畫面）

台北市一所知名女校，今（27日）晚間7時許發生一名高三女學生墜樓事件，該名女學生不明原因，從校內某一棟建物的高處墜落，校方發現立即打電話求救，女學生送醫急救後不治。

北市消防局獲報立即出勤到場，救護員到達後發現女學生已沒有生命跡象，立即CPR急救後緊急送醫，經醫院搶救仍傷重不治，是意外還是有其他原因，警方已經展開調查。

台北市教育局表示，校方已完成校安通報，也同步啟動輔導與支持措施，事發後學校已聯繫家長並陪同至醫院處理，教育局學務校安室主任亦已前往醫院關心家屬，提供必要協助。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

